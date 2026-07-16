Conférences et ateliers sur la photographie en pays Viganais, Musée cévenol, Le Vigan
vendredi 23 avril 2027 · Musée cévenol · Le Vigan
Informations pratiques
Conférences et ateliers sur la photographie en pays Viganais 23 avril – 22 octobre 2027, certains vendredis Musée cévenol Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-23T18:30:00+02:00 – 2027-04-23T20:00:00+02:00
Fin : 2027-10-22T18:30:00+02:00 – 2027-10-22T20:00:00+02:00
Cycle de conférences et d’ateliers
En parallèle avec la « grande collecte des Cévennes », les ateliers scolaires et l’exposition au Musée Cévenol, la période de commémoration du bicentenaire de la photographie en Pays viganais sera l’occasion de réunir les habitants autour de thématiques précises sous diverses formes (conférences, randonnées photographiques, ateliers de pratique, …) :
- Conférence : « Photographier pour observer le paysage », l’Observatoire photographique des paysages (OPP) un outil au services des habitants
- Conférence : « Le Vigan à travers son évolution urbaine et paysagère : de la petite ville au bourg centre »,
- Randonnées photographiques : « D’hier à aujourd’hui : sur les pas d’André Chamson »
- Conférence : Une photographe en Cévennes : parcours de vie,
- Histoire de la photographie
Musée cévenol 1, rue des Calquières 30 Le Vigan 30120 Gard Occitanie
Cycle de conférences et d’ateliers
©Amis
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