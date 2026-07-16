Conférences et ateliers sur la photographie en pays Viganais, Musée cévenol, Le Vigan

Informations pratiques

Conférences et ateliers sur la photographie en pays Viganais 23 avril – 22 octobre 2027, certains vendredis Musée cévenol Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-23T18:30:00+02:00 – 2027-04-23T20:00:00+02:00

Fin : 2027-10-22T18:30:00+02:00 – 2027-10-22T20:00:00+02:00

Cycle de conférences et d’ateliers

En parallèle avec la « grande collecte des Cévennes », les ateliers scolaires et l’exposition au Musée Cévenol, la période de commémoration du bicentenaire de la photographie en Pays viganais sera l’occasion de réunir les habitants autour de thématiques précises sous diverses formes (conférences, randonnées photographiques, ateliers de pratique, …) :

Conférence : « Photographier pour observer le paysage », l’Observatoire photographique des paysages (OPP) un outil au services des habitants

Conférence : « Le Vigan à travers son évolution urbaine et paysagère : de la petite ville au bourg centre »,

Randonnées photographiques : « D’hier à aujourd’hui : sur les pas d’André Chamson »

Conférence : Une photographe en Cévennes : parcours de vie,

Histoire de la photographie

Musée cévenol 1, rue des Calquières 30 Le Vigan 30120 Gard Occitanie

Cycle de conférences et d’ateliers

©Amis