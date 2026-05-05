Conférences guidées : histoire, savoir-faire et création, Musée du four des Casseaux, Limoges

Conférences guidées : histoire, savoir-faire et création 19 et 20 septembre Musée du four des Casseaux Haute-Vienne

Entrée 4,50 euros (au lieu de 9 euros). Gratuit enfants et étudiants. Réservations obligatoires. Les conférences guidées auront lieu à 14h et 16h le samedi et à 10h30, 14h et 16h le dimanche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, assistez à des conférences guidées autour de trois thématiques passionnantes :

L’histoire de l’industrie porcelainière à Limoges

Le four des Casseaux, témoin exceptionnel du patrimoine industriel

L’exposition temporaire

Une plongée enrichissante dans le patrimoine, les savoir-faire et l’influence artistique de Limoges à travers le temps.

Les trois thématiques seront abordées dans chacune des conférences.

Les conférences guidées auront lieu à 14h et 16h le samedi et à 10h30, 14h et 16h le dimanche.

Musée du four des Casseaux 1 rue Victor Duruy, 87000 Limoges Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 33 28 74 http://www.museedescasseaux.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 33 28 74 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@fourdescasseaux.fr »}] Le musée des Casseaux abrite le four des Casseaux, construit en 1904 et qui, aujourd’hui, est un site historique et technique consacré à la porcelaine de Limoges. Ce bâtiment industriel du XIXe siècle retrace les évolutions de la fabrication et témoigne des difficultés et succès dans cette quête de la maîtrise du feu.

Ce musée associatif, créé dans les années 1980 de l’union d’industriels passionnés d’histoire et de patrimoine, embarque littéralement ses visiteurs dans un voyage dans le temps.

Situé sur un site historique, cet imposant bâtiment industriel du XIXe siècle à l’architecture remarquable est un véritable témoin des prouesses humaines et techniques dans l’histoire de l’industrie porcelainière. La présence de machines d’époque diffuse une atmosphère authentique dont la pièce maîtresse se laisse découvrir en son cœur : le four des Casseaux.

Classé au titre des Monuments historiques en 1987 pour son ingéniosité et le symbole humain et industriel qu’il représente, c’est l’unique four rond à flamme renversé encore debout en France. Construit en 1902, il cuit ses premières pièces en 1904 et s’est éteint en 1957. D’architecture industrielle, il a une capacité de 80 mètres cubes, pouvant contenir de 10 000 à 15 000 pièces par cuisson. Le principal enjeu de son utilisation se situe dans la maîtrise du feu et cela se constate dans le processus de cuisson qui exige près d’une semaine par fournée ! Parking gratuit.

Journées européennes du patrimoine 2026

©fourdescasseaux