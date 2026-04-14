Confiserie du Roy René, Confiserie du Roy René, Aix-en-Provence

Confiserie du Roy René Samedi 6 juin, 10h00 Confiserie du Roy René Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Inauguré en 2015 à Aix-en-Provence, le Musée du Calisson raconte la fabuleuse épopée de cette confiserie emblématique, dont les origines remontent au XVe siècle. Le Musée du Calisson retrace cette histoire à travers une scénographie immersive : documents d’archives, objets anciens, vidéos et témoignages plongent les visiteurs dans l’univers de la confiserie traditionnelle.

Le Roy René, fondé en 1920, est une maison attachée à la préservation des recettes et techniques artisanales. Le Calisson d’Aix-en-Provence y est toujours fabriqué selon la recette ancestrale, avec des amandes de Provence et de Méditerranée finement broyées, du melon confit de Provence, du sucre, le tout nappé d’un glaçage royal.

Le Musée du Calisson permet d’observer une partie de cette fabrication en direct, grâce à des grandes baies vitrées surplombant les ateliers. Des outils multimédia permettent d’aller plus loin et de découvrir le savoir-faire des calissonières et calissoniers, transmis de génération en génération, avec un respect absolu des matières premières.

Autour de la Fabrique et du Musée du Calisson, les Jardins du Roy René complètent la visite, offrant une véritable parenthèse bucolique et pédagogique. Ils sont composés d’une amanderaie de production et d’un verger patrimonial, permettant aux visiteurs de découvrir 19 variétés françaises d’amandiers. Les Jardins du Roy René témoignent de l’engagement de la Confiserie du Roy René pour la préservation de l’environnement et de la biodiversité. Ils offrent une escapade en plein air idéale pour les familles, entre découverte du patrimoine et sensibilisation à la préservation du vivant.

Confiserie du Roy René 5380 route d’Avignon 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Visite d’un musée surplombant l’atelier de fabrication avec découverte du savoir-faire du calisson et du nougat, à travers une expérience sensorielle et historique.

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