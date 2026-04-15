Confiserie Leonard Parli, Confiserie Léonard Parli, Aix-en-Provence

Confiserie Leonard Parli Vendredi 5 juin, 09h00 Confiserie Léonard Parli Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T17:00:00+02:00

La confiserie Léonard Parli vous invite à la rencontre de nos calissonniers et de nos confiseurs et chocolatiers, qui partageront avec vous leur savoir-faire, resté intact depuis la création de la confiserie Léonard Parli en 1874.

Confiserie Léonard Parli 95 rue Famille Laurens 13290 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13592 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.entrepriseetdecouverte.fr/visite/confiserie-leonard-parli/?highlight=parli »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.leonard-parli.com/ »}]

La confiserie Léonard Parli vous invite à la rencontre de nos calissonniers et de nos confiseurs et chocolatiers, qui partageront avec vous leur savoir-faire. Calissons dégustation