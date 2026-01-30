Congrès Coué Troisième Édition rue Pierre Fourier Nancy

Congrès Coué Troisième Édition

En 2026, nous commémorons le centenaire de la mort d’Émile Coué et en 2027 ce sera les 170 ans de sa naissance. Autant d’occasions de reparler de lui et de sa méthode.

L’association nancéienne Sur les pas de Coué et Luc Teyssier d’Orfeuil, coorganisateur des deux premiers congrès internationaux de la méthode Coué et de ses applications contemporaines en 2011 et 2017 ont lancé le grand projet 2026-2027, Années Coué . C’est l’association Sur les pas de Coué qui organisera à Nancy des évènements réguliers pendant cette année Coué 2026, ci-dessous une partie du programme, le reste est à découvrir sur le site de l’Association Sur les pas de Coué .

Ouverture du troisième congrès international de la Méthode Coué et de ses applications contemporaines.

Horaires et programme plus détaillé à venir.Tout public

rue Pierre Fourier Salle Chepfer Mairie de Nancy Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

In 2026, we will be commemorating the centenary of Émile Coué?s death, and in 2027 the 170th anniversary of his birth. So many opportunities to talk about him and his method.

The Nancy-based association Sur les pas de Coué and Luc Teyssier d?Orfeuil, co-organizer of the first two international congresses on the Coué method and its contemporary applications in 2011 and 2017, have launched a major project: 2026-2027, Années Coué . The association Sur les pas de Coué will be organizing regular events in Nancy during this année Coué 2026 . Here is part of the program, the rest can be found on the website of the association Sur les pas de Coué .

Opening of the third international congress on the Méthode Coué and its contemporary applications.

Timetable and more detailed program to follow.

