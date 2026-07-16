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Connais ton territoire, 87-ML LIMOGES, Limoges

mercredi 14 octobre 2026 · 87-ML LIMOGES · Limoges

Connais ton territoire, 87-ML LIMOGES, Limoges

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 14 octobre 2026
Lieu
87-ML LIMOGES
Adresse
87000 Limoges
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne

Connais ton territoire Mercredi 14 octobre, 14h00 87-ML LIMOGES Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T14:00:00+02:00 – 2026-10-14T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-14T14:00:00+02:00 – 2026-10-14T16:00:00+02:00

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