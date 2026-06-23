Connaissez-vous les arbres ? Parc du Moulin à Tan Sens jeudi 9 juillet 2026.

Sens

Connaissez-vous les arbres ?

Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23

Connaissez-vous réellement ces géants immobiles ? Les arbres cachent de nombreux secrets enfouis dans leurs racines ou perchés dans leur houppier. Découvrez la vraie vie des arbres, de la graine à l’arbre, de la racine à la feuille. Accessible dès 12 ans. Inscription obligatoire .

Parc du Moulin à Tan 28 Chemin de Babie Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté animation.nature@grand-senonais.fr

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L’événement Connaissez-vous les arbres ? Sens a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Sens et Sénonais