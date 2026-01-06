Visite guidée à Sens Parcours en Coeur de Ville Agence d’Attractivité Sens Intense Sens

Sens

Visite guidée à Sens Parcours en Coeur de Ville

Agence d’Attractivité Sens Intense 6 Rue du Général Leclerc Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:30:00

fin : 2026-08-15 16:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-24

De l’Antiquité à la Belle Epoque, un concentré d’histoire et une agréable flânerie à travers la ville, à la découverte de ses quartiers marchands et de ses beaux hôtels particuliers du XVIIIe siècle. .

Agence d’Attractivité Sens Intense 6 Rue du Général Leclerc Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 19 49 contact@tourisme-sens.com

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English : Visite guidée à Sens Parcours en Coeur de Ville

L’événement Visite guidée à Sens Parcours en Coeur de Ville Sens a été mis à jour le 2026-05-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)