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Visite guidée de la Tour Sud de la Cathédrale de Sens Place de la République Sens

Visite guidée de la Tour Sud de la Cathédrale de Sens Place de la République Sens mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Place de la République

Adresse : Parvis de la Cathédrale Saint-Etienne

Ville : 89100 Sens

Département : Yonne

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Sens

Visite guidée de la Tour Sud de la Cathédrale de Sens

Place de la République Parvis de la Cathédrale Saint-Etienne Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 15:00:00
fin : 2026-07-12 16:00:00

Date(s) :
2026-07-01 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-24

Quoi de mieux que de prendre de la hauteur ? La tour de la cathédrale vous accueille, comme chaque été.
Accès à 66 m d’altitude, sous le campanile, à l’issue d’une ascension de 330 marches. Au passage, accès à la chapelle Saint-Vincent, puis vue plongeante sur les toits du palais synodal et sur le monumental parvis, d’où s’ouvre le panorama sur les toits de la ville, baignée par l’Yonne. Places limitées, réservation à l’Agence d’Attractivité Sens Intense.   .

Place de la République Parvis de la Cathédrale Saint-Etienne Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 19 49  contact@tourisme-sens.com

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English : Visite guidée de la Tour Sud de la Cathédrale de Sens

L’événement Visite guidée de la Tour Sud de la Cathédrale de Sens Sens a été mis à jour le 2026-05-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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