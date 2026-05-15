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Visite-atelier Drôles de bestioles ! Musée de Sens Sens

Visite-atelier Drôles de bestioles ! Musée de Sens Sens mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : Musée de Sens

Adresse : 135 Rue Déportés et de la Résistance

Ville : 89100 Sens

Département : Yonne

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Sens

Visite-atelier Drôles de bestioles !

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:00:00
fin : 2026-07-01 16:00:00

Date(s) :
2026-07-01

Cherche la petite bête ! Des animaux et de drôles de créatures se cachent dans les murs et les œuvres du musée ! Réelles ou imaginaires, tu les trouveras sous toutes les formes peinture, sculpture et même en céramique ! Après la visite, tu devras prouver ton esprit d’équipe et créer une nouvelle créature.   .

Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Visite-atelier Drôles de bestioles !

L’événement Visite-atelier Drôles de bestioles ! Sens a été mis à jour le 2026-05-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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