Visite-atelier Drôles de bestioles ! Musée de Sens Sens
Visite-atelier Drôles de bestioles ! Musée de Sens Sens mercredi 1 juillet 2026.
Sens
Visite-atelier Drôles de bestioles !
Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens Yonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 14:00:00
fin : 2026-07-01 16:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Cherche la petite bête ! Des animaux et de drôles de créatures se cachent dans les murs et les œuvres du musée ! Réelles ou imaginaires, tu les trouveras sous toutes les formes peinture, sculpture et même en céramique ! Après la visite, tu devras prouver ton esprit d’équipe et créer une nouvelle créature. .
Musée de Sens 135 Rue Déportés et de la Résistance Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Visite-atelier Drôles de bestioles !
L’événement Visite-atelier Drôles de bestioles ! Sens a été mis à jour le 2026-05-15 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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