Visite guidée de la cathédrale Saint-Etienne Place de la République Sens

Sens

Visite guidée de la cathédrale Saint-Etienne

Place de la République Cathédrale Saint-Etienne Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:30:00

fin : 2026-08-05 16:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-27 2026-07-28

Cette visite retrace les innovations architecturales de la cathédrale Saint-Etienne de Sens, première des cathédrales gothiques. Il y a plus de 850 ans, un architecte novateur, le Maître de Sens, y invente la croisée d’ogives et les arcs-boutants. Vous découvrirez toutes les particularités de cet édifice qui, en dépit de ses aménagements successifs, a su conserver une belle unité. Rendez-vous sur le parvis de la cathédrale. .

Place de la République Cathédrale Saint-Etienne Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 19 49 contact@tourisme-sens.com

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English : Visite guidée de la cathédrale Saint-Etienne

L’événement Visite guidée de la cathédrale Saint-Etienne Sens a été mis à jour le 2026-05-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)