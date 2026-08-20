Connaissez-vous les mystères des tremblements de terre ?, Musée de sismologie, Strasbourg

Informations pratiques

Connaissez-vous les mystères des tremblements de terre ? 19 et 20 septembre Musée de sismologie Bas-Rhin

Dans la limite des places disponibles, dès 8 ans. Seul le 1er niveau est accessible aux PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Connaissez-vous les mystères des tremblements de terre ? Saviez-vous que, pendant plus de 70 ans, ils ont été mesurés par des scientifiques depuis cet observatoire, l’un des tout premiers de ce type au monde ?

N’hésitez pas à pousser la porte de cette ancienne station sismologique. La première partie de cette visite libre vous permettra de découvrir l’histoire de la sismologie à Strasbourg, à travers une exposition qui met en avant l’importance du fonctionnement en réseau. Vous descendrez ensuite au cœur de la station, qui constituait l’observatoire d’origine.

Musée de sismologie 7-9 rue de l’université, 67000 Strasbourg Strasbourg 67084 Quartier des XV Bas-Rhin Grand Est https://jardin-sciences.unistra.fr/visite/les-musees-et-collections/musee-de-sismologie Le musée de sismologie abrite l’une des plus importantes collections d’instruments de sismomètres au monde exposées sur un même site. Il possède des sismomètres de l’ancienne station sismologique de Strasbourg utilisés pour certains jusqu’en 1970. Entrée par les jardins de l’université.

Connaissez-vous les mystères des tremblements de terre ? Saviez-vous que, pendant plus de 70 ans, ils ont été mesurés par des scientifiques depuis cet observatoire, l’un des tout premiers de ce type…

© Université de Strasbourg