Connaissez-vous véritablement le plateau de Brabois ?, Table d’orientation « Paroisses de Nancy », Vandœuvre-lès-Nancy

Informations pratiques

Connaissez-vous véritablement le plateau de Brabois ? 19 et 20 septembre Table d’orientation « Paroisses de Nancy » Meurthe-et-Moselle

Bonnes chaussures recommandées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Venez participer à une balade commentée tout public sur le plateau de Brabois, un site emblématique de Vandœuvre-lès-Nancy. Au fil de cette promenade, nous vous invitons à explorer l’histoire riche et variée de ce lieu, qui a évolué au fil des siècles, des vestiges gallo-romains aux développements contemporains. Chemin faisant, vous découvrirez les paysages naturels, les bâtiments remarquables et les anecdotes fascinantes jalonnant ce plateau. L’occasion idéale d’apprendre tout en profitant de la beauté des environs !

Table d’orientation « Paroisses de Nancy » Rue Notre-Dame-des-Pauvres 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Brabois Meurthe-et-Moselle Grand Est

Venez participer à une balade commentée tout public sur le plateau de Brabois, un site emblématique de Vandœuvre-lès-Nancy. Au fil de cette promenade, nous vous invitons à explorer l’histoire riche a…

© Ville de Vandœuvre