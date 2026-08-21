Connaître et protéger les chauves-souris à Frépillon, Espace Eugène Delacroix 2 rue du Coudray à Frépillon, Évreux

Informations pratiques

Connaître et protéger les chauves-souris à Frépillon Vendredi 28 août, 19h30 Espace Eugène Delacroix 2 rue du Coudray à Frépillon Eure

Gratuit – places limitées, inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T19:30:00+02:00 – 2026-08-28T21:45:00+02:00

Fin : 2026-08-28T19:30:00+02:00 – 2026-08-28T21:45:00+02:00

Le Comité Départemental de Spéléologie du Val d’Oise organise en partenariat avec la Mairie de FREPILLON (95) et l’association IASEFde L’Isle-Adam (95) une conférence GRATUITE au cours de laquelle vous pourrez découvrir la vie et les particularités des chauves-souris de notre région. Une exposition sur les chauves-souris sera visible à partir de 19h30.

Après la conférence, une petite balade nocturne (prévoir une lampe) à proximité de la salle nous permettra d’écouter les chauves-souris grâce à un détecteur d’ultrasons.

Espace Eugène Delacroix 2 rue du Coudray à Frépillon 2 rue du Coudray Évreux 27000 La Madeleine Eure Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 07 71 17 73 91 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@iasef.fr »}]

Conférence et balade nocturne