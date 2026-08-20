Connaître pour protéger, Médiathèque du Fort (Espace Fort), Calais
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque du Fort (Espace Fort) · Calais
Informations pratiques
Connaître pour protéger Samedi 19 septembre, 15h00 Médiathèque du Fort (Espace Fort) Pas-de-Calais
Durée : 1 h 30.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Le saviez-vous ? Au Fort Nieulay se cachent des espèces végétales et animales protégées qui constituent un patrimoine naturel précieux. Venez les découvrir accompagné par Bart, du CPIE Flandre Maritime (Centre permanent d’initiatives pour l’environnement).
Médiathèque du Fort
Médiathèque du Fort (Espace Fort) 104 rue de Blida, 62100 Calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France
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© Médiathèque Louis Aragon
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