Connaître vos droits à la retraite, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Connaître vos droits à la retraite 20 janvier 2022 – 27 septembre 2024 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2022-01-20T14:00:00+01:00 – 2022-01-20T17:00:00+01:00

Fin : 2024-09-27T14:00:00+02:00 – 2024-09-27T17:00:00+02:00

Que vous soyez à un nouveau tournant de votre vie professionnelle ou en fin de carrière, il est important de faire le point sur vos droits à la retraite. A travers cet atelier, vous comprendrez les fondamentaux du calcul de la retraite (retraite de base et retraites complémentaires) et les conséquences sur votre retraite de vos changements de situation professionnelle.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « email », « value »: « ateliers.cdm@universcience.fr »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Vous comprendrez les fondamentaux du calcul de la retraite et les conséquences sur votre retraite de vos changements de situation professionnelle. Metiers – emploi – formation