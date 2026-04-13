Connected Abbaye Abbaye Saint-Germain Auxerre
Connected Abbaye Abbaye Saint-Germain Auxerre samedi 10 octobre 2026.
Auxerre
Connected Abbaye
Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-10 18:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Et si on prenait le temps d’écouter vraiment ? Connected Abbaye revient à l’abbaye avec une journée entièrement dédiée au son. Pas besoin d’être spécialiste ici, on vient surtout pour tester, découvrir, s’amuser et se laisser surprendre. On passe d’une expérience à une autre, on écoute autrement, on manipule, on joue avec les sons… Par moments, on se pose, à d’autres on participe. L’idée est simple ; vivre le lieu différemment, en ouvrant grand les oreilles. Seul, entre amis ou en famille, chacun y trouve sa manière d’entrer dans l’expérience. Curieux, amateurs ou juste de passage tout le monde est le bienvenu. .
Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Connected Abbaye
L’événement Connected Abbaye Auxerre a été mis à jour le 2026-04-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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