Conseils aux spectateurs Saison Ah ? Palais des Congrès Parthenay

Conseils aux spectateurs Saison Ah ?

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04

fin : 2026-06-04

CONSEILS AUX SPECTATEURS

Cie La Martingale Jérôme Rouger (86)

Un spectacle hilarant et absurde, où l’on apprend (enfin) à bien se tenir au théâtre.

Ce soir, asseyez-vous… mais restez vigilants.

Car si la pièce est mauvaise, ce sera peut-être votre faute.

Avec le flegme d’un professeur farfelu et l’humour d’un sniper de la répartie, Jérôme Rouger livre une conférence spectaculaire sur… vous. Oui, vous, public mystérieux, imprévisible, parfois distrait (vous vous reconnaissez ?). Applaudir trop fort, rire trop tard, s’endormir avec élégance tout s’étudie. Vous pensiez venir voir un comédien ? Raté ce soir, c’est vous qu’on observe.

Tout public dès 12 ans. .

Palais des Congrès 22 Boulevard de la Meilleraye Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

