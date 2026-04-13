Conservatoire Darius Milhaud NDM Conservatoire Darius Milhaud Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Conservatoire Darius Milhaud NDM

Samedi 30 mai 2026 de 10h à 13h. Conservatoire Darius Milhaud 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 13:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Pour la 2e année consécutive, le Conservatoire ouvre grand ses portes pour une nouvelle édition encore plus riche et festive ! Rejoignez nous pour vivre ensemble une saison riche en découvertes, en rencontres et en passions partagées !

Notez dès maintenant ce rendez-vous dans votre agenda ce sera l’occasion de plonger dans l’univers du Conservatoire, de découvrir les instruments enseignés, ainsi que l’ensemble de nos disciplines danse classique, contemporaine ou jazz, théâtre, musiques actuelles, musiques anciennes… et bien plus encore.

La matinée sera rythmée par des moments musicaux variés et une spectaculaire barre de danse, accessible à tous, installée sur l’Esplanade Mozart. .

Conservatoire Darius Milhaud 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 84 20 conservatoire@mairie-aixenprovence.fr

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English :

For the 2nd year running, the Conservatoire is opening its doors for a new, even richer and more festive season! Join us for a season rich in discoveries, encounters and shared passions!

L’événement Conservatoire Darius Milhaud NDM Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence