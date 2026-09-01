Conservatoire de la dentelle, Conservatoire de la dentelle, Luxeuil-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Conservatoire de la dentelle · Luxeuil-les-Bains
Informations pratiques
Conservatoire de la dentelle 19 et 20 septembre Conservatoire de la dentelle Haute-Saône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite du conservatoire et démonstration de dentelle !
Explorez les coulisses du conservatoire et découvrez son patrimoine musical et architectural. Puis, assistez à une démonstration de dentelle, un savoir-faire artisanal délicat et traditionnel.
Un rendez-vous pour allier musique et artisanat !
Conservatoire de la dentelle 2 place de l’Abbaye 70300 Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 93 61 11 Découvrez les dentellières au travail.
Visite du conservatoire et démonstration de dentelle.
©Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud.
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