Conservatoire de la dentelle, Conservatoire de la dentelle, Luxeuil-les-Bains

Informations pratiques

Conservatoire de la dentelle 19 et 20 septembre Conservatoire de la dentelle Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite du conservatoire et démonstration de dentelle !

Explorez les coulisses du conservatoire et découvrez son patrimoine musical et architectural. Puis, assistez à une démonstration de dentelle, un savoir-faire artisanal délicat et traditionnel.

Un rendez-vous pour allier musique et artisanat !

Conservatoire de la dentelle 2 place de l’Abbaye 70300 Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté 03 84 93 61 11 Découvrez les dentellières au travail.

Visite du conservatoire et démonstration de dentelle.

©Office de Tourisme de Luxeuil-les-Bains, Vosges du Sud.