Conservatoire du Grand Belfort Henri Dutilleux, Conservatoire du Grand Belfort Henri Dutilleux, Belfort

Informations pratiques

Conservatoire du Grand Belfort Henri Dutilleux Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Conservatoire du Grand Belfort Henri Dutilleux Territoire-de-Belfort

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Le Conservatoire du Grand Belfort Henri-Dutilleux est un service public qui a pour mission d’assurer la formation artistique des amateurs et des futurs professionnels. Il accueille près de 1500 élèves répartis dans 50 disciplines dispensées par 85 enseignants en Musique, Danse et Théâtre. Équipement culturel de premier plan sur le Grand Belfort, le conservatoire conçu par l’architecte Dominique Coulon a ouvert ses portes en 2015 et possède un auditorium de 140 places, un amphithéâtre de 75 places ainsi qu’un grand studio de danse.

Un concert sera oragnisé à 15h, vous pourrez assister à quatre œuvres pour violon et piano ce programme vous invite à découvrir les multiples visages de la musique au tournant des XIXème et XXème siècles. De l’intimité du salon romantique, aux rythmes syncopés du ragtime, il met en lumière la richesse et les contrastes d’une époque en pleine effervescence.

Conservatoire du Grand Belfort Henri Dutilleux 1, rue Paul-Koepfler belfort Belfort 90000 Les Résidences Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté Le Conservatoire du Grand Belfort Henri-Dutilleux est un service public qui a pour mission d’assurer la formation artistique des amateurs et des futurs professionnels. Il accueille près de 1500 élèves répartis dans 50 disciplines dispensées par 85 enseignants en Musique, Danse et Théâtre.

Équipement culturel de premier plan sur le Grand Belfort, le conservatoire conçu par l’architecte Dominique Coulon a ouvert ses portes en 2015 et possède un auditorium de 140 places, un amphithéâtre de 75 places ainsi qu’un grand studio de danse.

Le Conservatoire du Grand Belfort Henri-Dutilleux est un service public qui a pour mission d’assurer la formation artistique des amateurs et des futurs professionnels. Il accueille près de 1500 dans …

© Eugeni Pons