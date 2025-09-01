Conservatoire Jacques Ibert, Paris 19e : Saison 2025-2026 Conservatoire Municipal Jacques Ibert PARIS
Conservatoire Jacques Ibert, Paris 19e : Saison 2025-2026 Conservatoire Municipal Jacques Ibert PARIS lundi 1 septembre 2025.
Le Conservatoire Jacques Ibert vous propose cette saison de nombreux spectacles de danse, de musique, de théâtre… demandez le programme ! (et en cas de date complète : priorité aux familles!)
JUIN dans l’Auditorium, sauf exceptions
- Mercredi 10 juin à 19h : Orchestres d’Harmonie C (réserver)
- Jeudi 11 juin : concert des Chorales 1D à 18h15 (réserver) , 1A+1E à 19h15 (réserver), 1C4 + B à 20h30 (réserver)
- Vendredi 12 juin : AMPIC Cordes 1C3 et 1C4
- Samedi 13 juin : concert de Musiques de films japonais à 15H
- Lundi 15 juin à 18h45 : Concert Chorale 2A+2E (réserver)
- Mercredi 17 juin à 15h et 16h30 : Orchestre à cordes C puis B + D
- Jeudi 18 juin : ‘Guitares en fête’ dans la Cour du site AUBER (28/30 rue d’Aubervilliers – 75019 – PARIS)
- Samedi 20 juin à 11h30 : Spectacle Découverte 1 Théâtre, Cyrano Junior (réserver)
- Samedi 20 juin à 13h15: Concert Chorale 3B (réserver)
- Samedi 20 juin à 15h40 : Parcours Découverte 2 Théâtre, Molière 2.0 (réserver)
- Mardi 23 juin à 20h : Thésée II, le minotaure, opéra de Julien Joubert (chorales)
- Mercredi 24 juin : Danse (classes 1C2, 1C3, 1C4, Hip-Hop 1) à la MJC Hauts de Belleville (1er spectacle à 17H30 : Réserver), (2ème spectacle à 19H : Réserver).
- Mercredi 24 juin à 18h : Cuivres en fête à la Folie Belvédère du Parc de la Villette (entrée libre en extérieur)
- Mercredi 24 juin à 19h : Méditerranée
Des premières scènes aux créations inédites, venez découvrir les Concerts et événements gratuits proposés par le Conservatoire Jacques Ibert.
Du lundi 01 septembre 2025 au mardi 30 juin 2026 :
gratuit
L’accès prioritaire est donné aux familles des élèves participants. Des places peuvent être attribuées dans les 5 dernières minutes avant le début des représentations (Auditorium de 120 places)
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-01T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-01T01:59:59+02:00
Date(s) :
Conservatoire Municipal Jacques Ibert 81 rue Armand Carrel 75019 PARIS
+33142064270 DAC-reservationConservatoire19eme@paris.fr
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