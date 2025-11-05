Conservatoire Jeunes Chefs en Scène Amiens

Conservatoire Jeunes Chefs en Scène

3 Rue Frédéric Petit Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 17:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Pour la deuxième année consécutive, le CRR d’Amiens Métropole et l’ensemble AEDES, pôle culturel ressource du département de la Somme, s’associent pour délivrer une formation à la direction d’ensembles vocaux.

Pour cette restitution, le chœur de chambre du Conservatoire intégrera des solistes professionnels de l’ensemble afin d’offrir un concert au cours duquel les étudiants prendront alternativement la baguette, sous la vigilance de Denis Comtet, référent pédagogique et artistique de l’action pour l’année 2025-2026.

3 Rue Frédéric Petit Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 80 52 50

English :

For the second year running, the CRR d’Amiens Métropole and the AEDES ensemble, a cultural resource center in the Somme department, are teaming up to offer training in conducting vocal ensembles.

For this year’s event, the Conservatoire’s chamber choir will be joined by the ensemble’s professional soloists to offer a concert in which the students will alternately take the baton, under the watchful eye of Denis Comtet, the project’s pedagogical and artistic referent for the year 2025-2026.

German :

Im zweiten Jahr in Folge haben sich das CRR d’Amiens Métropole und das Ensemble AEDES, das kulturelle Zentrum des Departements Somme, zusammengeschlossen, um eine Ausbildung zum Leiter von Vokalensembles anzubieten.

Bei dieser Veranstaltung wird der Kammerchor des Konservatoriums professionelle Solisten des Ensembles integrieren, um ein Konzert zu geben, bei dem die Studenten abwechselnd den Taktstock schwingen, unter der Aufsicht von Denis Comtet, dem pädagogischen und künstlerischen Referenten des Projekts für das Jahr 2025-2026.

Italiano :

Per il secondo anno consecutivo, il CRR d’Amiens Métropole e l’ensemble AEDES, un centro di risorse culturali del dipartimento della Somme, uniscono le forze per offrire una formazione in direzione di ensemble vocali.

Per l’evento di quest’anno, il coro da camera del Conservatorio sarà affiancato da solisti professionisti dell’ensemble per un concerto in cui gli studenti si alterneranno alla direzione, sotto la supervisione di Denis Comtet, coordinatore pedagogico e artistico del progetto per il periodo 2025-2026.

Espanol :

Por segundo año consecutivo, el CRR de Amiens Métropole y el conjunto AEDES, centro de recursos culturales del departamento de Somme, se unen para ofrecer una formación de dirección de conjuntos vocales.

Para esta edición, el coro de cámara del Conservatorio se unirá a los solistas profesionales del conjunto en un concierto en el que los alumnos se turnarán en la batuta, bajo la supervisión de Denis Comtet, coordinador pedagógico y artístico del proyecto para 2025-2026.

L’événement Conservatoire Jeunes Chefs en Scène Amiens a été mis à jour le 2025-11-05 par OT D’AMIENS