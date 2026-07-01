CONSPIRATIONS, La Ferme de Bel Ebat, Guyancourt

Informations pratiques

CONSPIRATIONS Vendredi 29 janvier 2027, 20h30 La Ferme de Bel Ebat Yvelines

25€ / 18,5€ / 12,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-29T20:30:00+01:00 – 2027-01-29T21:30:00+01:00

Fin : 2027-01-29T20:30:00+01:00 – 2027-01-29T21:30:00+01:00

Un spectacle Immersif unique où le public voyage au 18 siècle à travers l’art du théâtre et du mentalisme.

Mystères, sorcellerie, complots… Venez vivre un fascinant voyage dans le temps au cœur d’une incroyable affaire criminelle qui bouleversera le règne de Louix XIV.

Nous sommes à Paris, en juin 1709. Nicolas de La Reynie, retraité de son poste d’enquêteur principal du roi Louis XIV, écume depuis des années les salles de spectacle de France et de Navarre pour enseigner les nouvelles techniques de criminologie. Au cours d’une de ces conférences, un évènement inattendu va subitement faire surgir le passé, et confronter Nicolas de la Reynie à ses démons : ceux sortis tout droit de l’affaire des poisons, grande affaire criminelle qui aura vu vaciller le règne de Louis XIV.

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La Ferme de Bel Ebat 1 Pl. de Bel Ébat 78280 Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France 01 30 48 33 44 https://www.scenes2guyancourt.fr/ https://www.facebook.com/theatre.deguyancourt;https://www.instagram.com/ferme_de_bel_ebat/ [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4073 »}] [{« data »: {« author »: « Lucernaire », « cache_age »: 86400, « description »: « De Benou00eet Facerias, Maxime Schucht et Sylvain VipnAvec Benou00eet Facerias et Solu00e8ne Cornu », « type »: « video », « title »: « Conspirations – BA », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/yLKxdBJlffc/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=yLKxdBJlffc », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCyAP8GKMYeQ6osrhjzKqu9g », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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Un spectacle Immersif unique où le public voyage au 18 siècle à travers l’art du théâtre et du mentalisme.

Crédit photo Mathieu Duthilleul