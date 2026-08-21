Construire au cœur d’une église, l’unité dans la modernité, Musée d’Histoire de Vienne, Vienne

Informations pratiques

Construire au cœur d’une église, l’unité dans la modernité Samedi 17 octobre, 14h30 Musée d’Histoire de Vienne Isère

Réservation obligatoire. Gratuité nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T14:30:00+02:00 – 2026-10-17T16:00:00+02:00

Bientôt, avec le Musée d’Histoire de Vienne, un projet architectural remarquable naîtra au cœur de l’ensemble Saint-Pierre-Saint-Georges. Lorsque les volumes contemporains s’articulent avec les murs ancestraux, une couture cohérente entre passé et modernité se tisse. Avec cette visite à deux voix, menée par le service et l’équipe du Musée d’histoire de Vienne, découvrez comment l’ambitieuse architecture du musée reflétera son identité.

En partenariat avec le Département de l’Isère.

Musée d’Histoire de Vienne place saint Pierre 38200 Vienne Vienne 38200 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://vienne.fr/nos-services/culture/animation-du-patrimoine/ »}] Ancienne Abbaye Saint-Pierre puis musée SaintPierre avant d’accueillir le futur musée départemental d’Histoire de Vienne parking place Saint-Pierre

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©Atelier Novembre/Département de l’Isère