À l’occasion du Festival Rêves d’enfants, le Centre Culturel Coréen présente Le dit du bon Heungbo et de son odieux frère Nolbo, l’un des contes traditionnels les plus emblématiques de la culture coréenne — une histoire transmise de génération en génération. Créé à partir de Heungboga, l’un des cinq grands récits du pansori (art coréen du récit chanté inscrit au patrimoine immatériel de l’humanité par l’UNESCO), ce conte existe sous de multiples formes, du roman classique aux récits pour enfants, selon les époques et les conteurs.

Le dit du bon Heungbo et de son odieux frère Nolbo est une fable où se mêlent le merveilleux et la satire sociale. Le bon Heungbo, chassé de son domicile par son odieux frère aîné, le richissime Nolbo, vit dans la misère avec sa femme et leurs nombreux enfants. Un jour, il secourt une hirondelle blessée, et, en récompense, le roi des hirondelles lui offre un pépin de courge aux pouvoirs extraordinaires. Ce don changera son destin, et celui de son frère, jusqu’à la réconciliation et le pardon final.

À l’occasion du Festival Rêves d’enfants, le Centre Culturel Coréen présente Le dit du bon Heungbo et de son odieux frère Nolbo, l’un des contes traditionnels les plus emblématiques de la culture coréenne — une histoire transmise de génération en génération.

Le mercredi 22 avril 2026

de 19h00 à 20h00

Le mercredi 22 avril 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit

Réservation fortement conseillée sur https://centreculturelcoreen.mapado.com/

Réservations groupes à rsvp@coree-culture.org

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-22T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-22T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-22T15:00:00+02:00_2026-04-22T16:00:00+02:00;2026-04-22T19:00:00+02:00_2026-04-22T20:00:00+02:00

Centre Culturel Coréen 20 rue la Boétie 75008 Paris

Métro -> 9 : Miromesnil (Paris) (170m)

Bus -> 2228324352808493 : Miromesnil (Paris) (170m)

Vélib -> Miromesnil – La Boétie (81.01m)

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