CONTE DE CROQUE CHAUSSETTES, Maison De Quartier Auguste Renoir, Guyancourt

Informations pratiques

CONTE DE CROQUE CHAUSSETTES Mercredi 18 novembre, 16h00 Maison De Quartier Auguste Renoir Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-18T16:00:00+01:00 – 2026-11-18T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-18T16:00:00+01:00 – 2026-11-18T17:00:00+01:00

Un spectacle musical de noël pour enfants de 4 à 14 ans et toutes les familles.

Tout le monde c’est déjà demandé pourquoi les chaussettes se retrouvent tôt ou tard orpheline. Le syndrome fatal qui fait que l’on se retrouve avec une unique chaussette dont on ne sait plus quoi faire… Problème ! Mais problème bien plus grave, que se passerait-il si une des chaussettes qui disparaissait était une des chaussettes que l’on a disposé sur la cheminée pour que le père noël puisse y déposer nos cadeaux ?

Plus de cadeaux ! Quelle horreur ! Il faut à tout prix démêler tout cela avant le soir tant attendu ! Des frères et sœurs se lancent dans une quête éperdue et périlleuse pour percer coute que coute le mystère !

Maison De Quartier Auguste Renoir Place Vincent Van Gogh, 78280, Guyancourt Guyancourt 78280 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=4074 »}]

Un spectacle musical de noël pour enfants de 4 à 14 ans et toutes les familles.

Cie In Cauda