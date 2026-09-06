Conte-férence au Musée de la Figurine pour les Journées européennes du Patrimoine Compiègne

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Le musée de la Figurine de Compiègne lève le voile sur l’envers du décor militaire du Grand Siècle. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Stéphane Van De Capelle (Maître Gabriel) enfile l’habit de Philippe de la Capelle, ingénieur « extraordinaire » du Roy, pour une conte-férence en solo : « Celle-ci dura trente ans ».

Entre récit et démonstration, le comédien fait revivre la guerre telle qu’on la menait au XVIIe siècle — marches, sièges, artillerie — à l’appui de reproductions d’armes et d’armures, de maquettes et d’un plan-relief. Une plongée aussi didactique que spectaculaire dans une période où « loger, marcher, combattre » résumait l’art de la guerre, jusqu’à la reddition d’une place forte plutôt qu’à son assaut.