Conte « Missions Artémis » de Maxime Touron et la Cie Le Scrupule, Médiathèque François-Rabelais, Gennevilliers

Informations pratiques

Conte « Missions Artémis » de Maxime Touron et la Cie Le Scrupule Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque François-Rabelais Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Entre mythologie grecque, considérations historiques et conquête spatiale, le conteur nous plonge dans ses souvenirs des ruines du temple d’Artémis qu’il a visité enfant.

Quand les récits antiques percutent étonnamment les problématiques actuelles, des Métamorphoses d’Ovide à Tex Avery, venez suivre les tribulations d’un homme en proie à ses propres paradoxes.

Tout public, à partir de 10 ans.

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Médiathèque François-Rabelais 177 avenue Gabriel-Péri, Gennevilliers Gennevilliers 92230 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 40 85 64 61 https://mediatheques.ville-gennevilliers.fr https://www.instagram.com/mediathequesgennevilliers/ [{« type »: « phone », « value »: « 01 40 85 64 61 »}] La médiathèque François-Rabelais, située au centre-ville de Gennevilliers, vous accueille dans ses espaces dédiés aux adultes et à la jeunesse.

Découvrez et empruntez un fonds riche et varié : livres, instruments de musique, films, CD, vinyles et plus encore.

Des espaces numériques ainsi qu’une offre de services en ligne sont également à votre disposition pour vous accompagner dans vos découvertes et vos recherches. Métro 13 : Les Agnettes

Bus 235

RER C ; Gennevilliers

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©Maxime Touron