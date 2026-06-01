Conte musical de la compagnie Les Chemins du Monde – Les Voyages de Delacroix, Château de Fontainebleau – salle de Bal, Fontainebleau

Conte musical de la compagnie Les Chemins du Monde – Les Voyages de Delacroix Vendredi 5 juin, 14h00 Château de Fontainebleau – salle de Bal Seine-et-Marne

À partir de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T14:45:00+02:00

Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T14:45:00+02:00

Avec force, humour, émotion et en chanson, deux conteurs relatent le fabuleux voyage d’Eugène Delacroix au Maroc. Au rythme d’une guitare et d’un lotar, suivez les aventures du peintre et découvrez cet épisode majeur de l’histoire de l’art.

Château de Fontainebleau – salle de Bal Place du Général de Gaulle, Fontainebleau, 77300 Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

Festival de l’histoire de l’art

Les Voyages de Delacroix © Sébastien Collineau