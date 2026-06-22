CONTE MUSICAL Novecento, le pianiste de l’Océan Théâtre Municipal Fontenay-le-Comte

Fontenay-le-Comte

CONTE MUSICAL Novecento, le pianiste de l’Océan

Théâtre Municipal 22 rue Rabelais Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-11 15:00:00

fin : 2026-11-11

Date(s) :

2026-11-11

Concert organisé par l’association Le Camembert

L’an passé, l’adaptation du conte Bourricot Blues et les musiciens de la

Nouvelle-Orleans avait remporté un franc succès.

L’association Le Camembert a tenu à proposer à nouveau un moment Jazz , lecture musicale

pour toute la famille en ce jour férié du 11 novembre.

Sous l’impulsion de la conteuse Isabelle Baudouin, certains musiciens de l’association Le Camembert ainsi que l’atelier Jazz de l’école de musique vous proposent

de venir découvrir Novecento, l’histoire du pianiste de l’océan ! Isabelle interprètera le livre d’Alessandro Baricco, accompagnée de musique et de danse, sur une mise en scène originale et surprenante.

Novecento, le pianiste de l’Océan.

Imaginez un paquebot de croisière, son orchestre de jazz et son pianiste, le plus grand pianiste au monde.

Né à bord et adopté par un membre d’équipage, Novecento n’a jamais mis le pied à terre. Il préféré la mer et les passagers qui lui racontent alors les villes et les paysages terrestres du monde entier.

Il passe sa vie sur l’Atlantique les mains posés sur un piano, à composer une musique étrange et magnifique, qui n’appartient qu’à lui celle de l’Océan.

Ce récit poignant nous livre le destin d’un homme libre et talentueux. Musique, passion, Jazz et quête de liberté, telles sont les notes qui composent cette magnifique histoire. .

Théâtre Municipal 22 rue Rabelais Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

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English :

Concert organized by the Le Camembert association

L’événement CONTE MUSICAL Novecento, le pianiste de l’Océan Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin