Informations pratiques

Langeac

Conte musicale pour enfants et familles

Médiathèque de Langeac Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 14:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Conte musical pour enfants et familles.

Patrick Gabard Récitant

Adriel Edouard, Mina Ehsani, Benjamin Ettouati Piano

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Médiathèque de Langeac Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 73 77 78

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English :

A musical story for children and families.

Patrick Gabard Narrator

Adriel Edouard, Mina Ehsani, Benjamin Ettouati Piano

L’événement Conte musicale pour enfants et familles Langeac a été mis à jour le 2026-07-16 par Communauté de communes des rives Haut-Allier