Conte musicale pour enfants et familles Langeac
samedi 1 août 2026 · Langeac
Informations pratiques
Langeac
Conte musicale pour enfants et familles
Médiathèque de Langeac Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Conte musical pour enfants et familles.
Patrick Gabard Récitant
Adriel Edouard, Mina Ehsani, Benjamin Ettouati Piano
.
Médiathèque de Langeac Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 73 77 78
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English :
A musical story for children and families.
Patrick Gabard Narrator
Adriel Edouard, Mina Ehsani, Benjamin Ettouati Piano
L’événement Conte musicale pour enfants et familles Langeac a été mis à jour le 2026-07-16 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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