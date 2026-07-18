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AGENDA · Langeac

Conte musicale pour enfants et familles Langeac

samedi 1 août 2026 · Langeac

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Médiathèque de Langeac
Ville
43300 Langeac
Département
Haute-Loire
Tarif

Langeac

Conte musicale pour enfants et familles

Médiathèque de Langeac Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 14:30:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Conte musical pour enfants et familles.
Patrick Gabard Récitant
Adriel Edouard, Mina Ehsani, Benjamin Ettouati Piano
  .

Médiathèque de Langeac Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 73 77 78 

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English :

A musical story for children and families.
Patrick Gabard Narrator
Adriel Edouard, Mina Ehsani, Benjamin Ettouati Piano

L’événement Conte musicale pour enfants et familles Langeac a été mis à jour le 2026-07-16 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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