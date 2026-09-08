Conte-opéra – La Petite Sirène, Musée Hector-Berlioz, La Côte-Saint-André
lundi 26 octobre 2026 · Musée Hector-Berlioz · La Côte-Saint-André
Informations pratiques
Conte-opéra – La Petite Sirène Lundi 26 octobre, 10h30 Musée Hector-Berlioz Isère
Gratuit, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-26T10:30:00+01:00 – 2026-10-26T11:15:00+01:00
Fin : 2026-10-26T10:30:00+01:00 – 2026-10-26T11:15:00+01:00
Par Justine Jacquin, soprano
Prenez un instant, asseyez vous et tendez l’oreille… Justine Jacquin vous entraîne dans les profondeurs de l’océan pour rencontrer La Petite Sirène avec une réécriture d’Ann Rocard.
Durée : 45 min
Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 20 24 88 https://musees.isere.fr/musee/musee-hector-berlioz [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 20 24 88 »}]
Prenez un instant et laissez-vous transporter… Petite Sirène Conte-opéra
DR
À voir aussi à La Côte-Saint-André (Isère)
- Johan-Barthold Jongkind, un impressionniste en Dauphiné, Place Berlioz à la Côte Saint André, La Côte-Saint-André 19 septembre 2026
- Secrets de bal : danses, us et coutumes du XIXe siècle, Maison – musée Hector Berlioz, La Côte-Saint-André 20 septembre 2026
- Secrets de bal : danses, us et coutumes du XIXe siècle, Musée Hector-Berlioz, La Côte-Saint-André 20 septembre 2026
- Découverte des miels et douceurs de nos ruchers pédagogiques, Lycée agricole, La Côte-Saint-André 2 octobre 2026
- Conférence – Une soirée aux eaux. Bals et spectacles dans les stations thermales au XIXe siècle, Musée Hector-Berlioz, La Côte-Saint-André 11 octobre 2026