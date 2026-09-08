Conte-opéra – La Petite Sirène, Musée Hector-Berlioz, La Côte-Saint-André

Informations pratiques

Conte-opéra – La Petite Sirène Lundi 26 octobre, 10h30 Musée Hector-Berlioz Isère

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-26T10:30:00+01:00 – 2026-10-26T11:15:00+01:00

Fin : 2026-10-26T10:30:00+01:00 – 2026-10-26T11:15:00+01:00

Par Justine Jacquin, soprano

Prenez un instant, asseyez vous et tendez l’oreille… Justine Jacquin vous entraîne dans les profondeurs de l’océan pour rencontrer La Petite Sirène avec une réécriture d’Ann Rocard.

Durée : 45 min

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 20 24 88 https://musees.isere.fr/musee/musee-hector-berlioz [{« type »: « phone », « value »: « 04 74 20 24 88 »}]

Prenez un instant et laissez-vous transporter… Petite Sirène Conte-opéra

DR