Découverte des miels et douceurs de nos ruchers pédagogiques, Lycée agricole, La Côte-Saint-André

Informations pratiques

Découverte des miels et douceurs de nos ruchers pédagogiques Vendredi 2 octobre, 16h00 Lycée agricole Isère

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:00:00+02:00

À l’occasion de la célébration des 60 ans de notre établissement, nous vous proposons un stand de dégustation de nos miels, ainsi que nos autres produits de la ruche (nougats, bonbons, savons,…). Vous pourrez aussi observer les abeilles à travers une ruche vitrée, et jouer à tester vos connaissances.

Lycée agricole 57 avenue Charles de Gaulle 38260 La Côte-Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Découverte de nos productions et dégustation de nos miels miels nougat bonbons savons jeux observation