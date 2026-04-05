Mur-Milou, le petit Mur-Mur, est très contrarié : il est convaincu d’avoir aperçu une licorne dans la Palais de Tokyo, mais bien évidemment les grands Mur-Murs rient de lui et refusent de le prendre au sérieux. Venez mener l’enquête à ses côtés dans un parcours de visite contée en famille à travers les expositions pour regarder le monde autrement et peut-être bien aussi croiser une licorne…

Informations pratiques

Où : hamo, lieu dédié à l’éducation, la médiation et l’inclusion par l’art.

Qui : Pour les 3 – 5 ans accompagné·es d’un·e adulte.

Quand : Les dimanches 5, 12, 19 et 26 avril, 3, 10, 17 et 24 mai, 7, 14, 21 et 28 juin, 5, 19 et 26 juillet, 2, 9, 16, 23 et 30 août, 6 et 13 septembre.

L’équipe de médiation vous remercie d’arriver au hamo quelques minutes en avance afin que l’activité débute à l’heure. Le Palais de Tokyo se réserve le droit de refuser l’accès à l’activité au-delà de 10mn de retard.

Tous les dimanches de 16h à 17h jusqu’au 13 septembre 2026.

Du dimanche 05 avril 2026 au dimanche 13 septembre 2026 :

dimanche

de 16h00 à 17h00

Fermé le dimanche 12 juillet 2026

payant

Pour les 3 – 5 ans accompagné·es d’un·e adulte.

Enfant 10€

Adulte – Plein tarif 13€

Adulte – Tarif réduit 9€

Public enfants et adultes. A partir de 3 ans. Jusqu’à 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-05T19:00:00+02:00

fin : 2026-09-13T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-05T16:00:00+02:00_2026-04-05T17:00:00+02:00;2026-04-12T16:00:00+02:00_2026-04-12T17:00:00+02:00;2026-04-19T16:00:00+02:00_2026-04-19T17:00:00+02:00;2026-04-26T16:00:00+02:00_2026-04-26T17:00:00+02:00;2026-05-03T16:00:00+02:00_2026-05-03T17:00:00+02:00;2026-05-10T16:00:00+02:00_2026-05-10T17:00:00+02:00;2026-05-17T16:00:00+02:00_2026-05-17T17:00:00+02:00;2026-05-24T16:00:00+02:00_2026-05-24T17:00:00+02:00;2026-05-31T16:00:00+02:00_2026-05-31T17:00:00+02:00;2026-06-07T16:00:00+02:00_2026-06-07T17:00:00+02:00;2026-06-14T16:00:00+02:00_2026-06-14T17:00:00+02:00;2026-06-21T16:00:00+02:00_2026-06-21T17:00:00+02:00;2026-06-28T16:00:00+02:00_2026-06-28T17:00:00+02:00;2026-07-05T16:00:00+02:00_2026-07-05T17:00:00+02:00;2026-07-19T16:00:00+02:00_2026-07-19T17:00:00+02:00;2026-07-26T16:00:00+02:00_2026-07-26T17:00:00+02:00;2026-08-02T16:00:00+02:00_2026-08-02T17:00:00+02:00;2026-08-09T16:00:00+02:00_2026-08-09T17:00:00+02:00;2026-08-16T16:00:00+02:00_2026-08-16T17:00:00+02:00;2026-08-23T16:00:00+02:00_2026-08-23T17:00:00+02:00;2026-08-30T16:00:00+02:00_2026-08-30T17:00:00+02:00;2026-09-06T16:00:00+02:00_2026-09-06T17:00:00+02:00;2026-09-13T16:00:00+02:00_2026-09-13T17:00:00+02:00

Palais de Tokyo 13 Avenue du Président Wilson 75116 Paris

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