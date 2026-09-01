Conter en famille avec Isabelle Sauvage Bibliothèque Colette Vivier Paris

Informations pratiques

Raconter une histoire en famille ou entre amis, est-ce à la portée de tout le monde ? Tentez l’expérience en 1h avec la conteuse Isabelle Sauvage

En lien avec l’association Calliope dans le cadre du festival de contes « Le 17è, Berceau du merveilleux ».

Isabelle Sauvage est conteuse, lectrice et formatrice française. Médecin et thérapeute de formation, elle se passionne pour les avancées médicales et leurs sources traditionnelles, ce qui l’a conduit à l’art du conte.

Un atelier familial où la fantaisie et la magie s’invitent…

Le samedi 26 septembre 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit Public enfants et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-26T18:00:00+02:00

fin : 2026-09-26T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-26T15:00:00+02:00_2026-09-26T16:00:00+02:00

Bibliothèque Colette Vivier 6 rue Fourneyron 75017 Paris

+33142286994 bibliotheque.colette-vivier@paris.fr



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