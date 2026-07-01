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Contes de la nature, Val de l’Hort, Anduze

vendredi 10 juillet 2026 · Val de l'Hort · Anduze

Contes de la nature, Val de l’Hort, Anduze

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Lieu
Val de l'Hort
Adresse
1050 chemin Bas, 30140 Anduze
Ville
30140 Anduze
Département
Gard
Tarif
5 €

Contes de la nature 10 – 29 juillet Val de l’Hort Gard

5 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T21:00:00+02:00 – 2026-07-10T22:30:00+02:00
Fin : 2026-07-29T21:00:00+02:00 – 2026-07-29T22:30:00+02:00

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En compagnie d’une animatrice à l’environnement, découvrez et explorez la nature autrement au travers d’énigmes et de contes variés ! Conte

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