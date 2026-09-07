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Contes des Bêtes lointaines, Musée-Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft, Reims

samedi 19 septembre 2026 · Musée-Hôtel Le Vergeur - Maison Hugues Krafft · Reims

Contes des Bêtes lointaines, Musée-Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft, Reims

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée-Hôtel Le Vergeur - Maison Hugues Krafft
Adresse
36 place du Forum, 51100 Reims, France
Ville
51100 Reims
Département
Marne

Contes des Bêtes lointaines Samedi 19 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Musée-Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Trois conteurs invitent petits et grands à un voyage imaginaire de trente minutes sur les traces d’Hugues Krafft. Entre animaux réels et imaginaires, ce parcours en famille promet une escapade pleine d’évasion.
Par le collectif EutectiC.
Public familial.
Durée 30 min.

Musée-Hôtel Le Vergeur – Maison Hugues Krafft 36 place du Forum, 51100 Reims, France Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est 33326356195 https://musees-reims.fr/fr/musees/musee-le-vergeur [{« type »: « phone », « value »: « 03 26 35 36 00 »}] Hôtel de Nicolas Le Vergeur, bourgeois du XVIe siècle enrichi grâce à la gabelle. L’hôtel est composé de deux corps de bâtiment datant des XIIIe et XVIe siècles. En bus – lignes 1, 3, 5, 8, 30, 40 – arrêt Royale En tram – lignes A et B – arrêt Langlet En Citybus – arrêt Forum
Trois conteurs invitent petits et grands à un voyage imaginaire de trente minutes sur les traces d’Hugues Krafft. Entre animaux réels et imaginaires, ce parcours en famille promet une escapade pleine…

©Ville de Reims

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