Contes et musiques de l’autre monde Théâtre Municipal Sens

Informations pratiques

Sens

Contes et musiques de l’autre monde

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-02 19:30:00

fin : 2027-03-02

Date(s) :

2027-03-02

À partir de 6 ans

Il y a un monde où le temps est différent, où trois siècles ne durent que deux minutes. Écoutez les rumeurs portées par le vent et le tonnerre, et vous tomberez peut-être sur l’une des entrées y menant. Mais attention, il est facile de passer à côté. Car ce sont les histoires d’un petit peuple que nous allons vous rapporter et qui dit petit peuple, dit petites portes…

Début 2023, le Théâtre de Sens nous invitait pour la première fois à y présenter un de nos spectacles. En 2027, pour fêter 5 années de représentations dans ce lieu magnifique, (re)découvrez Contes et musiques de l’Autre monde !

Distribution Complète Camille Bonnardot, Quentin, Raymond, Agathe Robinet, Fany Rousseau-Simon

Compagnie En forme de poire

Durée 1H .

Théâtre Municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Contes et musiques de l’autre monde

L’événement Contes et musiques de l’autre monde Sens a été mis à jour le 2026-07-24 par OT Sens et Sénonais