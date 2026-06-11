Contes étoilés | Soirée pyjama Compiègne
Contes étoilés | Soirée pyjama Compiègne mercredi 22 juillet 2026.
Compiègne
Contes étoilés | Soirée pyjama
Place du Change Compiègne Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 17:00:00
fin : 2026-07-22 19:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Quand le jour décline et que le jardin du cloître se remplit des chants du soir, venez vous installer avec oreillers, plaids… et votre pyjama préféré.
A l’heure douce du crépuscule, laissez-vous emporter par des histoires pleines de rêves et de mystères, à écouter en famille, entre ciel d’été et imaginaire.
Une soirée pour ouvrir grand les oreilles… et peut-être aussi lever les yeux vers le ciel.
Quand le jour décline et que le jardin du cloître se remplit des chants du soir, venez vous installer avec oreillers, plaids… et votre pyjama préféré.
A l’heure douce du crépuscule, laissez-vous emporter par des histoires pleines de rêves et de mystères, à écouter en famille, entre ciel d’été et imaginaire.
Une soirée pour ouvrir grand les oreilles… et peut-être aussi lever les yeux vers le ciel. .
Place du Change Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 41 83 75
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English :
As the day draws to a close and the cloister garden fills with the sounds of evening song, come settle in with pillows, blankets… and your favorite pajamas.
In the gentle twilight, let yourself be swept away by stories full of dreams and mysteries, to be enjoyed with the whole family, between the summer sky and the realm of the imagination.
An evening to open your ears wide… and perhaps also to look up at the sky.
L’événement Contes étoilés | Soirée pyjama Compiègne a été mis à jour le 2026-06-11 par Compiègne Pierrefonds Tourisme
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