Compiègne

Sans dessous dessus

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-26

Auteur Romain Juillard

Genre Comédie

La nouvelle création du Théâtre à Moustaches !

Chez les Speller on ne fait pas comme tout le monde C’est Agathe qui mène la barque du haut de sa belle réussite professionnelle tandis que Bertrand se laisse porter.

Jusqu’au jour où il comprend que son talent ne peut s’exprimer qu’en étant… dénudé !

Une condition pour le moins originale qui devra s’exécuter pour leur cliente Hélène, venue les consulter pour prendre sa revanche sur un mari député et infidèle.

L’expertise d’Agathe va alors collaborer avec la singularité de Bertrand, au service d’une femme très méfiante face aux hommes… particuliers…

Auteur Romain Juillard

Genre Comédie

La nouvelle création du Théâtre à Moustaches !

Chez les Speller on ne fait pas comme tout le monde C’est Agathe qui mène la barque du haut de sa belle réussite professionnelle tandis que Bertrand se laisse porter.

Jusqu’au jour où il comprend que son talent ne peut s’exprimer qu’en étant… dénudé !

Une condition pour le moins originale qui devra s’exécuter pour leur cliente Hélène, venue les consulter pour prendre sa revanche sur un mari député et infidèle.

L’expertise d’Agathe va alors collaborer avec la singularité de Bertrand, au service d’une femme très méfiante face aux hommes… particuliers… .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

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English :

Author: Romain Juillard

Genre: Comedy

The latest production from the Théâtre à Moustaches!

In the Speller household, things aren’t done like everyone else’s: Agathe is the one calling the shots from the heights of her professional success, while Bertrand just goes with the flow.

Until the day he realizes that his talent can only be expressed by… stripping naked!

A condition that is original, to say the least, which must be fulfilled for their client Hélène, who has come to them for advice on how to get her revenge on her unfaithful husband, a member of parliament.

Agathe’s expertise will then combine with Bertrand’s eccentricity to serve a woman who is very wary of men—especially certain men?

L’événement Sans dessous dessus Compiègne a été mis à jour le 2026-06-11 par Compiègne Pierrefonds Tourisme