Contes & légendes de Touraine – Une rencontre animée par Carole Loridan, Médiathèque de Joué-lès-Tours, Joué-lès-Tours
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Joué-lès-Tours · Joué-lès-Tours
Informations pratiques
Contes & légendes de Touraine – Une rencontre animée par Carole Loridan Samedi 19 septembre, 10h30 Médiathèque de Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Limité à 40 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Aux quatre coins de la Touraine ou au fil des rives silencieuses de la Loire, courent toujours les récits que les anciens se transmettaient à la veillée.
Des histoires composées de bestiaire étrange ou de figures familières qui tissent une fresque où le mystère se mêle au quotidien. À travers chaque conte et chaque légende affleure l’âme de la région. Les textes d’auteurs amoureux de la Touraine — reconnus ou oubliés — nourrissent ce voyage dans un imaginaire pétri de croyances anciennes, de traditions paysannes et d’un merveilleux discret, enraciné dans le terroir.
À travers un travail de recherche minutieux, Carole Loridan, éditrice et autrice du nouvel ouvrage « Contes et légendes de Touraine », publié par « Ici en Région » met en lumière les récits et traditions ancestrales de la Touraine. Elle proposera également des passages contés pour faire découvrir au public ces histoires transmises au fil des siècles.
Médiathèque de Joué-lès-Tours 1 Rue du 8 Mai, 37300 Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 73 32 00 https://mediatheque.jouelestours.fr/ Parking à proximité
Aux quatre coins de la Touraine ou au fil des rives silencieuses de la Loire, courent toujours les récits que les anciens se transmettaient à la veillée.
©Ici en Région
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