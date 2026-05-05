Contes & Patouilles Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc

Bar-le-Duc

Contes & Patouilles

Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-20 10:30:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Une animation pour les enfants à partir de 4 ans pleine de douceur et de couleurs.

Des histoires de papillons et de nature pour rêver et s’émerveiller et un petit bricolage créatif pour repartir avec son propre papillon.

Gratuit. Réservations recommandées, places limitées.Enfants

0 .

Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 09 38 mediatheque@meusegrandsud.fr

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English :

A gentle, colorful event for children aged 4 and over.

Stories of butterflies and nature to dream about and marvel at, and a creative craft to take home your own butterfly.

Free admission. Reservations recommended, places limited.

L’événement Contes & Patouilles Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-04-29 par OT SUD MEUSE