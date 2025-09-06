Contine-moi une histoire Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris
Contine-moi une histoire Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris samedi 6 septembre 2025.
Les bibliothécaires vous accueillent :
- Tous les samedis (hors vacances scolaires) à 10h30 : histoires, jeux de doigts et comptines pour les moins de 3 ans
- Un samedi par mois à 11h : lecture de contes à partir de 4 ans.
– le samedi 30 mai | 10h30, pour les 0/3 ans
– le samedi 6 juin mai | 10h30, pour les 0/3 ans et 11h, à partir de 4 ans
– le samedi 13 juin | 10h30, pour les 0/3 ans
entrée libre
Écoute, écoute ! Je raconte. Écoute, écoute ! On chante. Les bibliothécaires racontent histoires, comptines et jeux de doigts pour les petits et des contes pour les plus grands.
Du samedi 06 septembre 2025 au samedi 27 juin 2026 :
gratuit Public tout-petits et enfants. A partir de 1 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-06T02:00:00+02:00
fin : 2026-06-28T01:59:59+02:00
Date(s) :
Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris
+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heurejoyeusesaintseverin https://www.facebook.com/heurejoyeusesaintseverin
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