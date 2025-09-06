Contine-moi une histoire Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

Les bibliothécaires vous accueillent :

Tous les samedis (hors vacances scolaires) à 10h30 : histoires, jeux de doigts et comptines pour les moins de 3 ans

Un samedi par mois à 11h : lecture de contes à partir de 4 ans.

– le samedi 30 mai | 10h30, pour les 0/3 ans – le samedi 6 juin mai | 10h30, pour les 0/3 ans et 11h, à partir de 4 ans

– le samedi 13 juin | 10h30, pour les 0/3 ans entrée libre

Écoute, écoute ! Je raconte. Écoute, écoute ! On chante. Les bibliothécaires racontent histoires, comptines et jeux de doigts pour les petits et des contes pour les plus grands.

Du samedi 06 septembre 2025 au samedi 27 juin 2026 :

gratuit Public tout-petits et enfants. A partir de 1 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-06T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T01:59:59+02:00

Date(s) :

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heurejoyeusesaintseverin https://www.facebook.com/heurejoyeusesaintseverin



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