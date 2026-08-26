Contine-moi une histoire Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris
samedi 12 septembre 2026 · Bibliothèque L'Heure joyeuse · Paris
Informations pratiques
Les bibliothécaires vous accueillent :
- Tous les samedis (hors vacances scolaires) à 10h30 : histoires, jeux de doigts et comptines pour les moins de 3 ans
- Un samedi par mois à 11h : lecture de contes à partir de 4 ans.
– les samedis 12, 19 et 26 septembre | 10h30, pour les 0/3 ans
– le samedi 12 septembre | 11h, à partir de 4 ans
– les samedis 3 et 10 octobre | 10h30, pour les 0/3 ans
– le samedi 3 octobre | 11h, à partir de 4 ans
– les samedis 14, 21 et 28 novembre | 10h30, pour les 0/3 ans
– le samedi 14 novembre | 11h, à partir de 4 ans
– les samedis 5 et 12 décembre | 10h30, pour les 0/3 ans
– le samedi 5 décembre | 11h, à partir de 4 ans
entrée libre
Écoute, écoute ! Je raconte. Écoute, écoute ! On chante. Les bibliothécaires racontent histoires, comptines et jeux de doigts pour les petits et des contes pour les plus grands.
Du samedi 12 septembre 2026 au samedi 12 décembre 2026 :
gratuit Public tout-petits et enfants. A partir de 1 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-12T02:00:00+02:00
fin : 2026-12-13T00:59:59+01:00
Date(s) :
Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris
+33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heurejoyeusesaintseverin https://www.facebook.com/heurejoyeusesaintseverin
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