Contine-moi une histoire Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris

Les bibliothécaires vous accueillent :

– les samedis 12, 19 et 26 septembre | 10h30, pour les 0/3 ans

– le samedi 12 septembre | 11h, à partir de 4 ans

– les samedis 3 et 10 octobre | 10h30, pour les 0/3 ans

– le samedi 3 octobre | 11h, à partir de 4 ans

– les samedis 14, 21 et 28 novembre | 10h30, pour les 0/3 ans

– le samedi 14 novembre | 11h, à partir de 4 ans

– les samedis 5 et 12 décembre | 10h30, pour les 0/3 ans

– le samedi 5 décembre | 11h, à partir de 4 ans

entrée libre