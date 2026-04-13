Convergence Vélo Lilloise, place François Mitterrand Lille, Lille

Convergence Vélo Lilloise Dimanche 24 mai, 12h00 place François Mitterrand Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-24T12:00:00+02:00 – 2026-05-24T13:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T12:00:00+02:00 – 2026-05-24T13:00:00+02:00

Rejoignez la grande fête du vélo dans la métropole lilloise ! Le principe ? Chaque année, des dizaines de groupes de cyclistes s’élancent depuis leur ville et village dans une ambiance conviviale, familiale et festive. Ensemble, nous convergeons sur Lille en un grand cortège final pour défiler ensemble sous les yeux ébahis des passants ! Un pique-nique convivial est prévu à la fin .

Sortez vos plus belles bicyclettes (classique, cargo avec vos enfants, bébé ou autre, avec charrette pour votre animal de compagnie…) et venez !

La Convergence Vélo Lilloise est un événement gratuit, ouvert à toutes et tous, organisé par l’ADAV – Droit Au Vélo – et ses partenaires locaux : les organisateurs.

place François Mitterrand Lille place François Mitterrand Lille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.convergencevelolilloise.fr/organisateurs/ »}]

Chaque année, des dizaines de groupes de cyclistes s’élancent depuis leur ville et village dans une ambiance conviviale, familiale et festive

Aurélie Boutelier