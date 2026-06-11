Conversation avec Amin Maalouf – Le français à la croisée des langues et des cultures Théâtre de l’Alliance française de Paris Paris lundi 22 juin 2026.

L’Alliance française vous invite à une conversation avec Amin Maalouf, écrivain et secrétaire perpétuel de l’Académie française, autour de la langue française et de sa place dans un monde pluriel.

Aux côtés des étudiants et des professeurs de l’Alliance, il reviendra sur son engagement pour le français, son rôle à l’Académie, et ouvrira la discussion sur les enjeux du multilinguisme et de la diversité culturelle.

Une rencontre modérée par Xavier North, pour penser le français comme une langue vivante, ouverte et partagée.

D’Hanoi à Montréal en passant par Dakar ou Rio, l’Alliance française de Paris vous propose de vibrer au rythme d’une langue-monde, avec celles et ceux qui la font résonner à l’écrit et en images, en gestes et en musique.

Vivez une programmation où se rencontrent les cultures autour d’une langue partagée et réinventée chaque jour, sur tous les continents.