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Conversation entre Pauline Curnier Jardin et Daria de Beauvais Palais de Tokyo Paris

Conversation entre Pauline Curnier Jardin et Daria de Beauvais Palais de Tokyo Paris

Conversation entre Pauline Curnier Jardin et Daria de Beauvais Palais de Tokyo Paris samedi 6 juin 2026.

Lieu : Palais de Tokyo

Adresse : 13 Avenue du Président Wilson

Ville : 75116 Paris

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Tarif : <p>Plein tarif : 13€ </p><p> Tarif réduit : 9€</p>

L’exposition prend pour point de départ la notion de déviation – le virage comme sortie de la ligne droite et ouverture aux chemins de traverse. À l’image des récits fragmentés de l’artiste, ce projet instaure des zones de trouble, des territoires vierges à explorer et où se réinventer. Avec irrévérence et indocilité, il ouvre la voie à d’autres possibles.

Informations pratiques

La discussion se fera en français.

Le billet pour cet évènement donne accès à la discussion et aux expositions le même jour.

Artiste : Pauline Curnier Jardin

Curatrice : Daria de Beauvais

L’artiste Pauline Curnier Jardin s’entretient avec la curatrice Daria de Beauvais à propos de son exposition personnelle « Virages Vierges ».
Le samedi 06 juin 2026
de 16h00 à 17h00
payant

Plein tarif : 13€ 

Tarif réduit : 9€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T16:00:00+02:00_2026-06-06T17:00:00+02:00

Palais de Tokyo 13 Avenue du Président Wilson  75116 Paris
https://palaisdetokyo.com/evenement/conversation-entre-pauline-curnier-jardin-et-daria-de-beauvais/?_gl=1%2a4esqnh%2a_up%2aMQ..%2a_ga%2aMzg3Mjg0ODY2LjE3ODAwNTg3Mzc.%2a_ga_123%2aczE3ODAwNTg3MzYkbzEkZzAkdDE3ODAwNTg3MzYkajYwJGwwJGgzNDI3MTA4NTU.%2a_ga_XLXE8XP511%2aczE3ODAwNTg3MzYkbzEkZzAkdDE3ODAwNTg3MzYkajYwJGwwJGgw +33181973588 https://www.facebook.com/palaisdetokyo https://www.facebook.com/palaisdetokyo


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