Conversation entre Pauline Curnier Jardin et Daria de Beauvais Palais de Tokyo Paris

L’exposition prend pour point de départ la notion de déviation – le virage comme sortie de la ligne droite et ouverture aux chemins de traverse. À l’image des récits fragmentés de l’artiste, ce projet instaure des zones de trouble, des territoires vierges à explorer et où se réinventer. Avec irrévérence et indocilité, il ouvre la voie à d’autres possibles.

Informations pratiques

La discussion se fera en français.

Le billet pour cet évènement donne accès à la discussion et aux expositions le même jour.

Artiste : Pauline Curnier Jardin

Curatrice : Daria de Beauvais

L’artiste Pauline Curnier Jardin s’entretient avec la curatrice Daria de Beauvais à propos de son exposition personnelle « Virages Vierges ».

Le samedi 06 juin 2026

de 16h00 à 17h00

payant

Plein tarif : 13€

Tarif réduit : 9€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T16:00:00+02:00_2026-06-06T17:00:00+02:00

Palais de Tokyo 13 Avenue du Président Wilson 75116 Paris

https://palaisdetokyo.com/evenement/conversation-entre-pauline-curnier-jardin-et-daria-de-beauvais/?_gl=1%2a4esqnh%2a_up%2aMQ..%2a_ga%2aMzg3Mjg0ODY2LjE3ODAwNTg3Mzc.%2a_ga_123%2aczE3ODAwNTg3MzYkbzEkZzAkdDE3ODAwNTg3MzYkajYwJGwwJGgzNDI3MTA4NTU.%2a_ga_XLXE8XP511%2aczE3ODAwNTg3MzYkbzEkZzAkdDE3ODAwNTg3MzYkajYwJGwwJGgw +33181973588 https://www.facebook.com/palaisdetokyo https://www.facebook.com/palaisdetokyo



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