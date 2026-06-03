Conversation entre Pauline Curnier Jardin et Daria de Beauvais Palais de Tokyo Paris
Conversation entre Pauline Curnier Jardin et Daria de Beauvais Palais de Tokyo Paris samedi 6 juin 2026.
L’exposition prend pour point de départ la notion de déviation – le virage comme sortie de la ligne droite et ouverture aux chemins de traverse. À l’image des récits fragmentés de l’artiste, ce projet instaure des zones de trouble, des territoires vierges à explorer et où se réinventer. Avec irrévérence et indocilité, il ouvre la voie à d’autres possibles.
Informations pratiques
La discussion se fera en français.
Le billet pour cet évènement donne accès à la discussion et aux expositions le même jour.
Artiste : Pauline Curnier Jardin
Curatrice : Daria de Beauvais
L’artiste Pauline Curnier Jardin s’entretient avec la curatrice Daria de Beauvais à propos de son exposition personnelle « Virages Vierges ».
Le samedi 06 juin 2026
de 16h00 à 17h00
payant
Plein tarif : 13€
Tarif réduit : 9€
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-06T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T16:00:00+02:00_2026-06-06T17:00:00+02:00
Palais de Tokyo 13 Avenue du Président Wilson 75116 Paris
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