Conversation Hip Hop Maison de la Conversation Paris

Et si le Hip Hop redevenait un espace de transmission, de conscience, de créativité et de dialogue ?

Le samedi 20 juin, l’équipe Panaf’Hip Hop de la Ligue Panafricaine Umoja investit la Maison de la Conversation pour une rencontre vivante, interactive et engagée autour des valeurs originelles du Hip Hop : respect, partage, créativité, transmission et dialogue.

Bien plus qu’un genre musical, le Hip Hop est une culture, un mode de vie, une mémoire, une énergie collective née pour faire entendre des voix, créer du lien et transformer les réalités sociales par l’art. À travers échanges, blind tests, réflexions et partages d’expériences, cette conversation proposera un voyage entre Old School et New School, entre héritage, questionnement social, affirmation culturelle et expression artistique.

Au programme Blind Test Hip Hop Old & New School

Intervention de Pristy sur la place des femmes dans le Hip Hop

Discussion avec Kaalozz autour des racines et de l’héritage du Hip Hop

Réflexion avec Fernando sur le « 10ᵉ élément » : la santé et le bien-être dans la culture Hip Hop

Grande discussion interactive avec le public

Projection du clip Panaf’Hip Hop & clôture musicale

Un moment convivial, intergénérationnel et participatif pour toutes celles et ceux qui aiment le Hip Hop, ses messages, son histoire et sa capacité à créer du dialogue.

Date

Samedi 20 juin

Horaires

16h – 18h

Tarif

Gratuit

Comment venir ?

Maison de la Conversation

10–12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

: lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen) Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

: T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

Et si le Hip Hop redevenait un espace de transmission et de dialogue ? Blind tests, échanges et réflexions avec Panaf’Hip Hop le 20 juin.

Le samedi 20 juin 2026

de 16h00 à 18h00

gratuit Tout public. Jusqu’à 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T16:00:00+02:00_2026-06-20T18:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/conversation-hip-hop-tickets-1990425011791?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



Afficher la carte du lieu Maison de la Conversation et trouvez le meilleur itinéraire

