Conversation Hip Hop Maison de la Conversation Paris
Conversation Hip Hop Maison de la Conversation Paris samedi 20 juin 2026.
Et si le Hip Hop redevenait un espace de transmission, de conscience, de créativité et de dialogue ?
Le samedi 20 juin, l’équipe Panaf’Hip Hop de la Ligue Panafricaine Umoja investit la Maison de la Conversation pour une rencontre vivante, interactive et engagée autour des valeurs originelles du Hip Hop : respect, partage, créativité, transmission et dialogue.
Bien plus qu’un genre musical, le Hip Hop est une culture, un mode de vie, une mémoire, une énergie collective née pour faire entendre des voix, créer du lien et transformer les réalités sociales par l’art. À travers échanges, blind tests, réflexions et partages d’expériences, cette conversation proposera un voyage entre Old School et New School, entre héritage, questionnement social, affirmation culturelle et expression artistique.
Au programme Blind Test Hip Hop Old & New School
Intervention de Pristy sur la place des femmes dans le Hip Hop
Discussion avec Kaalozz autour des racines et de l’héritage du Hip Hop
Réflexion avec Fernando sur le « 10ᵉ élément » : la santé et le bien-être dans la culture Hip Hop
Grande discussion interactive avec le public
Projection du clip Panaf’Hip Hop & clôture musicale
Un moment convivial, intergénérationnel et participatif pour toutes celles et ceux qui aiment le Hip Hop, ses messages, son histoire et sa capacité à créer du dialogue.
Date
Samedi 20 juin
Horaires
16h – 18h
Tarif
Gratuit
Comment venir ?
Maison de la Conversation
10–12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
- Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
- Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
- Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
Et si le Hip Hop redevenait un espace de transmission et de dialogue ? Blind tests, échanges et réflexions avec Panaf’Hip Hop le 20 juin.
Le samedi 20 juin 2026
de 16h00 à 18h00
gratuit Tout public. Jusqu’à 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T19:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T16:00:00+02:00_2026-06-20T18:00:00+02:00
Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/conversation-hip-hop-tickets-1990425011791?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org
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