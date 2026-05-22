Conversations corporelles : Et si le corps parlait ? Maison de la Conversation Paris
Conversations corporelles : Et si le corps parlait ? Maison de la Conversation Paris samedi 20 juin 2026.
Conversations corporelles : Et si le corps parlait ?
Un projet porté par l’association ECAP (École de Capoeira Angola de Paris), qui animera les ateliers.
Le 20 juin, plongez dans l’univers du dialogue corporel à travers 3 ateliers :
- Écoute et présence : le corps comme espace d’attention et de dialogue avec soi.
- Interaction en mouvement : le corps et l’espace en conversation avec les autres.
- Capoeira Angola : initiation et roda pour incarner la conversation par le corps.
La capoeira Angola, née de la résistance créative des esclaves noirs face à l’oppression coloniale, est bien plus qu’un art martial. Elle transmet l’histoire afro-brésilienne à travers un dialogue ritualisé, à la fois corporel, vocal et rythmique, mêlant danse, combat, chant et musique. Un jeu où chacun est acteur dans l’échange.
Ouvert à tous.tes | Sans prérequis
Au programme :
- Début 15 h | 1er atelier avec Sabine 40 minutes : Écoute et présence : le corps comme espace d’attention et de dialogue avec soi.
- 15h45 | 2ème atelier de 40 minutes avec Inari : Interaction en mouvement : le corps et l’espace en conversation avec les autres.
- 16h30 à 19h | 3ème atelier avec Mestre Guara : Capoeira Angola : temps d’initiation suivi d’une roda pour incarner la conversation par le corps.
Date
Samedi 20 juin 2026
Horaires
15h à 19h
Tarif
Gratuit
Animation
L’association ECAP (École de Capoeira Angola de Paris)
Comment venir ?
maison de la Conversation
10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris
Transports en commun recommandés
Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)
Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre
Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet
Instagram : @iciconversation
Site web : maisondelaconversation.org
« Conversations corporelles » le 20 juin ! 3 ateliers gratuits pour faire parler son corps : écoute, mouvement & Capoeira Angola.
Le samedi 20 juin 2026
de 15h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-20T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-20T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-20T15:00:00+02:00_2026-06-20T19:00:00+02:00
Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris
https://www.eventbrite.fr/e/conversations-corporelles-et-si-le-corps-parlait-tickets-1989661560287?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org
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