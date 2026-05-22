Conversations corporelles : Et si le corps parlait ? Maison de la Conversation Paris

Conversations corporelles : Et si le corps parlait ?

Un projet porté par l’association ECAP (École de Capoeira Angola de Paris), qui animera les ateliers.

Le 20 juin, plongez dans l’univers du dialogue corporel à travers 3 ateliers :

Écoute et présence : le corps comme espace d’attention et de dialogue avec soi.

: le corps comme espace d’attention et de dialogue avec soi. Interaction en mouvement : le corps et l’espace en conversation avec les autres.

: le corps et l’espace en conversation avec les autres. Capoeira Angola : initiation et roda pour incarner la conversation par le corps.

La capoeira Angola, née de la résistance créative des esclaves noirs face à l’oppression coloniale, est bien plus qu’un art martial. Elle transmet l’histoire afro-brésilienne à travers un dialogue ritualisé, à la fois corporel, vocal et rythmique, mêlant danse, combat, chant et musique. Un jeu où chacun est acteur dans l’échange.

Ouvert à tous.tes | Sans prérequis

Au programme :

Début 15 h | 1er atelier avec Sabine 40 minutes : Écoute et présence : le corps comme espace d’attention et de dialogue avec soi.

: Écoute et présence : le corps comme espace d’attention et de dialogue avec soi. 15h45 | 2ème atelier de 40 minutes avec Inari : Interaction en mouvement : le corps et l’espace en conversation avec les autres.

: Interaction en mouvement : le corps et l’espace en conversation avec les autres. 16h30 à 19h | 3ème atelier avec Mestre Guara : Capoeira Angola : temps d’initiation suivi d’une roda pour incarner la conversation par le corps.

Date

Samedi 20 juin 2026

Horaires

15h à 19h

Tarif

Gratuit

Animation

L’association ECAP (École de Capoeira Angola de Paris)

Comment venir ?

maison de la Conversation

10-12 rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

Transports en commun recommandés

Métro : lignes 4 (Porte de Clignancourt) ou 13 (Porte de Saint-Ouen)

Tram : T3B, arrêt Angélique Compoint – Porte de Montmartre

Bus : lignes 60 et 95, arrêt René Binet

Instagram : @iciconversation

Site web : maisondelaconversation.org

« Conversations corporelles » le 20 juin ! 3 ateliers gratuits pour faire parler son corps : écoute, mouvement & Capoeira Angola.

Le samedi 20 juin 2026

de 15h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T15:00:00+02:00_2026-06-20T19:00:00+02:00

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/conversations-corporelles-et-si-le-corps-parlait-tickets-1989661560287?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org



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